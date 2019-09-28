Марк Захаров скончался в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Умер художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров . Он скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер . Напомним, многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа: «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона». О времени прощания и похорон будет сообщено дополнительно.

В результате взрыва и пожара на грузовом судне в южнокорейском порту Ульсан пострадали по меньшей мере девять человек. В числе членов экипажа были граждане России и Филиппин. Как сообщил вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов , из россиян никто серьезно не пострадал, госпитализация им не потребовалась. ЧП произошло на судне под флагом Каймановых островов, перевозившем нефтепродукты. Всего на борту находились 25 членов экипажа. Также огонь перекинулся на соседний грузовой корабль, на котором находился 21 человек. Всех членов экипажа второго судна эвакуировали.

Отставка Курта Волкера отсрочит реализацию минских соглашений

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объявил о своей отставке. И в итоге своим решением лишь отсрочил реализацию минских договоренностей. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев на своей странице в Facebook.

«Ведь это в интересах США, а не Украины было все это время тупо настаивать на исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке. Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договоренностей всеми заинтересованными сторонами», — заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Все дело в том, что по информации CNN, имя спецпредставителя США упоминалось в жалобе сотрудника разведки на беседу лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.