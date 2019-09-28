Швыдской рассказал, чем был для Захарова театр

Москва, 28 сентября. Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров был выдающимся режиссером, который пришел в театр «на крыльях оттепели» и понимал театр как «важнейшую трибуну жизни». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Швыдкой отметил, что уход Захарова стал большой потерей для всех, кто любил «Ленком», и кто знал режиссера по телевизионному кино.

«Он был выдающимся режиссером, человеком, который пришел в театр на крыльях оттепели, и до конца дней хранил то высочайшее чувство театра как места, где улучшаются нравы и формируются смыслы. Театр был для него больше, чем игра, это место, как писал Герцен, было последней инстанцией для выяснения жизненных вопросов», — сказал Швыдкой.

Он также отметил, что Марк Захаров был страстным и остроумным человеком, который понимал театр не как развлечение, а как «важнейшую трибуну жизни».

«Самое главное, он был одним из последних, кто понимал театра как важнейшую трибуну жизни, а не как развлечение», — заключил Швыдкой.

Руководитель театра «Ленком», выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября в Москве. Ему было 85 лет.

По предварительным данным, гибель наступила из-за проблем с сердцем. Захаров не дожил до дня рождения несколько недель — режиссер появился на свет 13 октября.