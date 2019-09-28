Беспилотники «Аль-Каиды»* из Идлиба 118 раз атаковали «Хмеймим»

Российские средства ПВО в Сирии уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов, которые пытались атаковать авиабазу ВКС РФ «Хмеймим». В общей сложности за минувшие два года российские военные уничтожили 118 беспилотников, запущенных террористами, объявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Большинство беспилотников было запущено с территории провинции Идлиб, которую удерживают боевики, связанные с запрещенной в РФ международной террористической организацией «Аль-Каида»1.

Эффективность противовоздушной обороны «Хмеймима» очень высока, отметил Конашенков – боевые беспилотники боевиков поражались по принципу «одна ракета – одна цель» и ни разу не смогли нанести урон персоналу или инфраструктуре российской авиабазы.

Практически все они были запущены с территории идлибской зоны деэскалации, и стояли за этим радикальные джихадисты из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры»1. Оборудование, необходимое для создания «террористического воздушного флота» боевикам удавалось просто покупать через Интернет – в том числе в соседней Турции.

Для того, чтобы осуществлять авианалеты на «Хмеймим» и позиции САА боевики коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», созданной главарями «Ан-Нусры» из политических соображений, даже выделили отдельное «авиакрыло», которое базировалось в городе Маарет ан-Нуман. Атаки на «Хмеймим» были крайне важны для джихадистов с политической точки зрения, несмотря на то, что снаряды и беспилотники не достигали цели.

Представитель Минобороны подчеркнул – боевики в Идлибе раз за разом совершенствовали средства нападения. Вместо первых самосборных беспилотников в распоряжении радикалов появились серийные машины, появились беспилотники-ретрансляторы, которые способны передавать команды всему «рою» в ходе нападения, у беспилотников растет емкость топливных баков.

«Многие аппараты абсолютно идентичны, только начинка постоянно разная. Не вызывает сомнения, что к террористам попали технологии, которые касаются системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе. Вызывает озабоченность, что тот, кто владеет данными технологиями, предоставил эту информацию террористам», — подчеркнул Конашенков.

Российскую авиабазу прикрывают не только системы ПВО, но и комплексы радиоэлектронной борьбы. Они позволяют перехватывать управление беспилотниками – некоторые из них российским военным удалось посадить и захватить неповрежденными.

Некоторое время назад на форуме по международной безопасности Beijing Xiangshan Forum в Китае замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин рассказал, что в ходе одного из самых масштабных нападений на «Хмеймим» беспилотники координировались с американского самолета-шпиона Poseidon P-8. Ливанское агентство Al Masdar приводит заявление Фомина – когда российские системы РЭБ встретили беспилотники, контроль над ними был перехвачен с борта Poseidon. Получив новые приказы, дроны перегруппировались для новой атаки, после чего были уничтожены.

Замминистра обороны подчеркнул, что высокотехнологичные системы вооружения не должны попадать в руки террористов – и Китай должен проследить, чтобы его развитый рынок не стал источником оружия для боевиков.

Наступление САА в Идлибе во многом началось как раз из-за того, что из зоны деэскалации наносились удары, в том числе авиаудары, по сирийским войскам и авиабазе «Хмеймим», напомнил в беседе с Федеральным агентством новостей член экспертного сообщества «Офицеры России» Александр Перенджиев. По мнению собеседника ФАН, активное использование таких технологий, как беспилотники и средства противодействия им, раскрывает реальную подоплеку сирийской войны.

«В данном случае четко прослеживается реальная роль боевиков в Сирии – на самом деле они не самостоятельные субъекты в войне против САА и РФ, это наймиты Соединенных Штатов. США руками боевиков ведут войну против РФ в Сирии. Об этом надо четче заявлять – даже если генералам некомфортно называть вещи своими именами», — объявил Александр Перенджиев.

Эксперт уверен – не стоит доверять заявлениям боевиков о том, что они самостоятельно производят и используют дроны на территории Идлиба. Это слишком высокие технологии, чтобы их освоили и применили банальные бандиты.

«Сами боевики не в состоянии производить эти дроны. Предполагается, что они кустарного производства, а детали можно купить в Интернете, но на самом деле далеко не все детали беспилотников можно приобрести, — отметил Перенджиев. — Системы управления дронами также требуют высокотехнологичной поддержки – это не бумажного змея запускать, не авиамодельный спорт, это требует и навыков и знаний. Террористы не могут этому самообучиться».

В настоящее время ситуация на Ближнем Востоке складывается такая, что сразу несколько сторон ведут потайную борьбу, используя для этого «прокси-войска» или применяя «анонимные» способы нанесения ударов, такие как беспилотники. В качестве примера можно вспомнить постоянные удары по иранским силам в Ираке и Сирии, которые наносят израильские беспилотники – «крылатые убийцы», которых трудно отследить и привязать к определенным исполнителям. Наиболее ярким подобным эпизодом за последнее время стал авиаудар, якобы нанесенный беспилотниками хуситов по нефтебазе Aramco.

«Россия, вольно или невольно, постепенно вступает в эту высокотехнологическую борьбу – мы вроде как бьемся с террористами, однако на самом деле воюем с США, — подчеркнул Александр Перенджиев. — На Западе начинают широко использовать БПЛА в военных целях, и авиаудары с использованием дронов становятся повсеместными – стоит вспомнить хотя бы удар якобы хуситов по нефтяной базе в Саудовской Аравии. Ракетные комплексы Patriot не сбили эти дроны – как раз потому, что управление ими ведется из того же центра».

1 Организация запрещена на территории РФ.