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Память о Марке Захарове призвали увековечить в Москве

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Память о Марке Захарове призвали увековечить в Москве

Москва, 28 сентября. Память художественного руководителя Ленкома режиссера Марка Захарова должны увековечить, заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Известный российский режиссер Марк Захарова скончался утром 28 сентября в Москве. Ему было 85 лет. По мнению Герасимова, Захаров сделал большой вклад в развитие отечественного театра.

Он призвал коллег рассмотреть вопрос о том, чтобы увековечить память о великом режиссере.

«Это ушел последний из могикан, великий наш репертуарный российский театр», — добавил Герасимов.

По мнению режиссера и сценариста Карена Шахназарова, смерть Захарова является большой утратой для отечественной культуры. Он был успешен и в кино, и в театре, добавил Шахназаров.

Захарову удалось то, что не смогли сделать Андрей Тарковский и Петр Фоменко, подчеркнул сценарист. Новость о смерти худрука Ленкома стала для него шоком.

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