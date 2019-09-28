Виктюк назвал Захарова человеком редкостной доброты и уникального таланта

Москва, 28 сентября. Театральный режиссер Роман Виктюк назвал художественного руководителя столичного театра «Ленком» Марка Захарова человеком редкостной доброты и уникального таланта.

Виктюк выразил соболезнования родным и близким известного режиссера в связи с его кончиной.

По словам Виктюка, он дружил с известным актером и режиссером с молодости. Он подчеркнул, что потерял друга, который навсегда останется в памяти.

«Я его обожал. Как режиссера, как человека редкостной доброты и уникального таланта. Это печальное известие. Нужно должным образом оценить его вклад в искусство, а вклад величайший!» — приводит Nation News слова 82-летнего театрального режиссера.

Марк Захаров ушел из жизни в возрасте 85 лет. Его сердце остановилось около десяти часов утра 28 сентября. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, у легендарного театрального режиссера не выдержало сердце.

Кроме театральной деятельности, Захаров снимал киноработы. На его счету 25 фильмов и сериалов, среди которых «12 стульев», «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен».