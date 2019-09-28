Шахназаров назвал колоссальной утратой смерть превзошедшего Тарковского Марка Захарова

Режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни после продолжительной болезни в одной из столичных клиник. Гендиректор концерна «Мосфильм», режиссер и сценарист Карен Шахназаров назвал эту утрату невосполнимой для всего российского театрального и киноискусства.

«Это колоссальная для нас всех утрата. Заслуги Марка Анатольевича перед нашими культурой и искусством — просто выдающиеся. Ведь он не только создатель прекрасного театра «Ленком», но и автор таких прекрасных фильмов, как «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен». И это единственный режиссер, которому удавалось одинаково успешно работать и в театре, и в кино. У великих Андрея Тарковского и Анджея Вайды не получалось так же успешно работать в театре, как в кино, у гениального театрального режиссера Петра Фоменко тоже не получалось с кино так же хорошо, как с театром… Марк Анатольевич был один такой. Одинаково успешен во всем», — сказал Карен Шахназаров Федеральному агентству новостей.

Новость о смерти Марка Захарова застала его врасплох.

«Это очень грустно… Но творения Марка Анатольевича навсегда вписаны в историю отечественного кинематографа и театрального искусства. Таких мастеров, как он, — просто нет», — добавил Шахназаров, выражая соболезнования родным, близким и коллегам великого режиссера.

Марк Захаров с 1973 года руководил Московским театром имени Ленинского комсомола («Ленком»). Активно снимал кино в 1970-е и 1980-е. Стал лауреатом Государственной премии СССР в 1987-м, трижды получал Государственную премию России (в 1992, 1997, 2002 годах), является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Звание Народного артиста СССР Марк Захаров получил в 1991 году, в 2018-м ему присвоили звание Героя Труда РФ.

Сообщая о смерти Марка Анатольевича утром 28 сентября, директор театра «Ленком» Марк Варшавер сказал, что «умер последний из могикан».