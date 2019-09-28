Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Названа предварительная причина смерти Марка Захарова

1 339
0 Оставить комментарий

Названа предварительная причина смерти Марка Захарова

Москва, 28 сентября. У скончавшегося в субботу советского и российского режиссера, художественного руководителя московского театра «Ленком» Марка Захарова, по предварительным данным, не выдержало сердце, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Артист был госпитализирован в Москве из-за проблем с легкими, добавил собеседник агентства.

«Не выдержало сердце», — сказал источник в беседе с ФАН.

Марка Захарова не стало 28 сентября утром. Режиссер умер в больнице, куда попал из-за повторного воспаления легких. Ему было 85 лет.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров