Названа предварительная причина смерти Марка Захарова

Москва, 28 сентября. У скончавшегося в субботу советского и российского режиссера, художественного руководителя московского театра «Ленком» Марка Захарова, по предварительным данным, не выдержало сердце, сообщил Федеральному агентству новостей источник.

Артист был госпитализирован в Москве из-за проблем с легкими, добавил собеседник агентства.

«Не выдержало сердце», — сказал источник в беседе с ФАН.

Марка Захарова не стало 28 сентября утром. Режиссер умер в больнице, куда попал из-за повторного воспаления легких. Ему было 85 лет.