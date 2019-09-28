Два бывших вице-премьера Забайкалья стали фигурантами уголовного дела

Чита, 28 сентября. Бывшие вице-премьеры правительства Забайкальского края Виктор Паздников и Марина Кириллова стали фигурантами уголовного дела о сокрытии налогов, сообщили в СК РФ по региону.

Как рассказал пресс-секретарь регионального управления СК РФ Егор Марков, возбуждено уголовное дело в отношении экс-министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой и экс-министра территориального развития Виктора Паздникова.

Последний работал в кабинете министров с 2016 года и курировал вопросы строительства, ЖКХ и транспорта. Кириллова возглавляла Минфин края с 2016 года, 8 сентября победила на дополнительных выборах в Заксобрание региона.

Кириллову подозревают в организации и сокрытии средств, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам. Паздников подозревается в пособничестве Кирилловой, пишет ТАСС.

Следствие полагает, что Кириллова использовала должностные полномочия для помощи в сокрытии руководством АО ЗабТЭК денежных средств.

У компании была задолженность по налогам в размере 60 миллионов рублей. Однако была разработана схема, благодаря которой ЗабТЭК производила расчеты с контрагентами, минуя собственные счета.

Следственные органы уже провели обыски в кабинетах фигурантов дела. ЗабТЭК является крупнейшим предприятием в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Забайкалье.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным в коррупции бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.