В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»

Луганск, 28 сентября. Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Волкер уходит с поста спецпредставителя США по Украине.

«И это только после того, что NBC напомнила, что он дипломат-волонтер или потому, что совмещал лоббизм с дипломатической деятельностью. Попросту доил Украину», — сказал в беседе с ТАСС луганский чиновник.

Мирошник добавил, что Украине следует сделать выводы и попытаться работать в интересах своего народа, а не «внешних кураторов».

Напомним, сообщения об отставке Волкера появились на фоне скандала вокруг телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно опубликованной стенограмме их беседы, американский президент просил украинского коллегу провести расследование в отношении семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах 2020 года.