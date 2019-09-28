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В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»

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В ЛНР Волкера назвали дипломатом-волонтером, «доившим Украину»

Луганск, 28 сентября. Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник назвал спецпредставителя США по Украине Курта Волкера дипломатом-волонтером, «доившим Украину».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Волкер уходит с поста спецпредставителя США по Украине.

«И это только после того, что NBC напомнила, что он дипломат-волонтер или потому, что совмещал лоббизм с дипломатической деятельностью. Попросту доил Украину», — сказал в беседе с ТАСС луганский чиновник.

Мирошник добавил, что Украине следует сделать выводы и попытаться работать в интересах своего народа, а не «внешних кураторов».

Напомним, сообщения об отставке Волкера появились на фоне скандала вокруг телефонного разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно опубликованной стенограмме их беседы, американский президент просил украинского коллегу провести расследование в отношении семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, который, как ожидается, станет главным конкурентом Трампа на выборах 2020 года.

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Источник: ТАСС
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