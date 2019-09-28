На Украине нашли у Зеленского и Моники Левински общую проблему со ртом

Киев, 28 сентября. У президента Украины Владимира Зеленского и фигурантки секс-скандала в США Моники Левински есть общая проблема со ртом, заявил украинский телеведущий Остап Дроздов.

В эфире телеканала НТА Дроздов предложил зрителям поискать общие черты у Зеленского и Моники Левински, связь с которой довела президента США Билла Клинтона до угрозы импичмента.

«Почему я так говорю? — уточнил ведущий. — Потому что она в свое время тоже имела проблемы со ртом».

Он раскритиковал выступление Зеленского на Генассамблее ООН. По мнению журналиста, президент Украины эмоционально говорил «очень хорошие вещи» и даже показал пулю. Он добавил, что его речь была очень похоже на ту, с которой ранее обратился к гостям Генеральной ассамблеи его предшественник — Петр Порошенко.

«А что дальше? — поинтересовался Дроздов. — Все послушали, покивали головой: «Молодец, очень хорошо говоришь про мир во всем мире, садись, пять».

По мнению ведущего, выступление Зеленского в Нью-Йорке напоминает ситуацию, когда украинская делегация встречалась с Борисом Джонсоном, который на тот момент находился на посту министра иностранных дел Великобритании.

«Зашел разговор о том, что Украина сдала ядерное оружие, значит, теперь, когда агрессия России, нуждается в защите и так далее, — рассказал Дроздов. — И Борис Джонсон, как типичный европеец, иронично улыбнулся, послушал и сказал, ну не дословно, а почти сказал что-то приблизительно такое: «Ну, это вы, конечно, глупость спороли. Не нужно было».

Ранее украинская журналистка Юлия Мостовая отметила, что Европа посчитала оскорбительным заявление Зеленского в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом о «недостаточной помощи» Франции и Германии.