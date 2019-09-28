НТВ сделал фильм-расследование о махинациях Навального на миллиард рублей

Телеканал НТВ обнародовал новый фильм под названием «Как отмыть миллиард», посвященный финансовым махинациям так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. В своем расследовании журналисты рассказали подробности уголовного дела против ФБК и как «борцы с коррупцией» готовились к обыскам правоохранительных органов.

Дело об отмывании фондом Навального миллиарда рублей стало поводом для проведения масштабной операции правоохранительных органов. Силовики провели обыски в 43 регионах страны. В ходе следственных действий обыскивали не только офисы ФБК, но и квартиры сотрудников «Фонда борьбы с коррупцией». Счета, через которые нелегально проходили незаконные внушительные суммы, были заблокированы.

«Сейчас подозревают отмывание минимум одного миллиарда. Хотя, возможно, речь идет о десятках миллиардов рублей», — рассказал в интервью журналистам НТВ политолог Павел Данилин.

Первыми о возбуждении уголовного дела узнали работники московского офиса ФБК. В СК РФ были уверены, что именно в этом офисе создавались серые схемы по отмыванию денег, и рассчитывали найти там улики, доказывающие факт финансовых махинаций. Тогда же стали известны и имена первых фигурантов – глава штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, глава юридического отдела Вячеслав Гимади, бухгалтер фонда и еще несколько юристов.

Перед началом обысков ряд сотрудников фонда скрылись за границей, в том числе «главный кассир» Леонид Волков и основатель ФБК Алексей Навальный вместе со своей семьей, рассказали журналисты НТВ в своем фильме.

Странные находки у активистов ФБК

По данным журналистов НТВ, в ходе обысков у работников штабов Навального в регионах находили необычные вещи. Так, у активистки фонда из Ставрополья Татьяны Глинберг дома обнаружили настоящую помойку.

У координатора штаба Навального в Пензе Ольги Жулимовой дома был обнаружен «монумент поклонения американским идолам» — тренога с доской, к которой были прикреплены флаг США, доллар и гринкарта.

Юрист калининградского штаба ФБК Владимир Федоров был найден в измененном состоянии сознания. Позднее оперативники выяснили, что Федоров не только сам баловался наркотиками, но и снабжал запрещенными веществами активистов своего штаба.

У замначальника петербургского штаба Навального Ольги Гусевой при обыске офиса обнаружили отчеты по распространению фейковых статей. По словам журналистов НТВ, это те же материалы, которые готовились на так называемой «фабрике фальшивого компромата», которую полиция обнаружила в Северной столице незадолго до Единого дня голосования. Этот «цех» Навального не единственный. Полтора месяца назад в московском Марьино полицией была обнаружена еще одна «фабрика троллей».

Движение биткоинов на счетах Навального

Основатель ФБК Алексей Навальный смог избежать обысков, скрывшись со своей семьей в Америке. Незадолго до поездки Навального в США на его биткоин кошелек пришло почти 10,9 биткоинов. В переводе на российскую валюту – это 7,3 миллиона рублей. Их сняли спустя 26 минут после поступления.

В интервью НТВ политолог Павел Данилин отметил, что перевод был сделан намеренно для организации оперативного выезда Навального за пределы Российской Федерации. В целом биткоин — удобная криптовалюта, так как транзакции сложно поддаются финансовому контролю и отслеживанию, заявил эксперт.

Координация беглецов ФБК за рубежом

Руслан Шаведдинов в преддверии обысков тоже скрылся за границей. Причина бегства ясна - ранее стало известно, что активист Навального перевел в ФБК сумму в 15 миллионов рублей. И это при зарплате всего в 60 000 рублей.

Журналисты НТВ отметили, что Руслан в целом часто ездит по зарубежью, но при этом скрывает свое местонахождение указанием в социальных сетях геометок, не соответствующих локациям. Например, находясь в Шотландии, работник ФБК отмечал себя на Кавказе. Журналисты предполагают, что Шаведдинов ездит в Европу встречаться с Волковым или Рубановым, которые не хотят светить места, где скрываются.

Помощь в бегстве задействованным в теневых схемах навальнистов оказывает Леонид Волков. В закрытых чатах он координирует работников ФБК. Именно он дал возможность активистам убежать за границу накануне обысков, разослав предупредительные сообщения.

Подробную инструкцию по заметанию следов махинаций координаторам ФБК оставлял глава международной группы «Агора» (признана иноагентом) Павел Чиков. Он рекомендовал не держать дома ничего противозаконного, а все компьютеры и гаджеты тщательно засекретить паролями.

Подводя итоги, журналисты НТВ отметили, что следователям предстоит еще много работы, так как в деле об отмывании денег Фондом Навального еще множество белых пятен. Из миллиарда найдено всего 75 миллионов. Множество транзакций было произведено в криптовалюте. Отследить такие транзакции трудно, так как при переводе криптовалюты не указывается страна-отправитель, автор перевода и владелец средств. Процесс расследования осложняется тем, что главные фигуранты скрылись за границей, а их подельники-кураторы в региональных штабах заметают следы махинаций.