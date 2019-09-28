Клинцевич отреагировал на отставку спецпредставителя США на Украине

Москва, 28 сентября. Специальный представитель США по Украине Курт Волкер своими заявлениями лишь накалял обстановку в Донбассе, заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщения СМИ об отставке американского чиновника.

Член Совета Федерации подчеркнул, что миссию, которую возглавлял Волкер, нельзя назвать успешной, «если исходить из интересов Украины». Спецпредставитель США не определял политику Вашингтона на Украине, но от него много что зависело как от исполнителя, отметил Клинцевич.

«В связи с этим могу только констатировать, что спецпредставитель, обладая всей полнотой информации о природе конфликта в Донбассе, не только не сделал ни одного шага для его прекращения, но своими заявлениями накалял обстановку в этом регионе», — сказал российский сенатор.

В то же время Клинцевич усомнился, что с уходом Волкера политика США на Украине серьезно изменится.

«Какие-то коррективы все же возможны, если его сменит спецпредставитель, который хотя бы перестанет подталкивать новую власть Украины к разрешению конфликта в Донбассе силовым путем», — добавил он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на три источника сообщил, что Волкер подает в отставку. Это произошло на фоне разразившегося в США скандала вокруг июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, отметил Infox.ru.