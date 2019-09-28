Украинский телеведущий назвал Зеленского «самовлюбленным Наполеончиком»

Киев, 28 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский — «карлик» с комплексом Наполеона, который нуждается в психиатрической экспертизе. Об этом заявил скандальный украинский телеведущий Остап Дроздов.

Ведущий назвал президента Украины «карликом» и обратил внимание на его самолюбование на международных переговорах.

«Я, когда читал эту стенограмму, я себя ловил на мысли, даже у карликов бывают такие вспышки величия. Когда он говорит «Я», то он понимает под этим «Я» себя, а не должность президента. Когда говорит Зеленский — это не говорит президент Украины, это говорит самовлюбленный Наполеончик, который имеет кучу комплексов, и там нужно психиатрическую экспертизу уже проводить на тему своего величия», — сказал Дроздов о главе государства в эфире львовского телеканала НТА.

Он отдельно подчеркнул манию величия Зеленского, который стремится показать себя значимой фигурой в ряду мировых лидеров: «Мне же сам Трамп позвонил, и я с ним могу говорить на равных и говорить, что какая-то там Ангела Меркель и какой-то там Макрон, Евросоюз, вообще непонятно чем они занимаются и так далее».

По мнению Дроздова, за этим показным величием Зеленского на деле кроются большие комплексы, заложником которых, уверен он, «становится сама страна».

Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле этого года. При этом лидер Украины заявил, что его телефонная беседа с американским коллегой, которую тот решил обнародовать, носила «частный и конфиденциальный» характер.

Зеленский предпочитает казаться больше не только на словах, но и физически. Ранее миниатюрного президента Украины в Сети подняли на смех за попытку сравняться в росте с «великаном» Трампом.