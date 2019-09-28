Режиссер Марк Захаров умер в Москве

Москва, 28 сентября. Советский и российский режиссер и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался в Москве, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей театра сообщили, что режиссер ушел из жизни. Источник ФАН подтвердил эту информацию.

Трагедия произошла около 10 часов утра 28 сентября. Захаров умер в больнице, куда попал из-за повторного воспаления легких.

В «Ленкоме» пока не могут назвать дату прощания с художественным руководителем и место его похорон. Об этом будет объявлено отдельно.

Захаров умер на 86-году жизни. До дня рождения он не дожил несколько недель — режиссер появился на свет 13 октября.

В 1955 году будущий режиссер окончил актерский факультет ГИТИСа, где учился на курсе Григория Конского, Иосифа Раевского и Платона Лесли. Будучи студентом, он играл в массовых сценах спектаклей столичных театров.

В 1973 году Захаров стал главным режиссером «Ленкома». Самыми яркими его режиссерскими работами в театре часто называют «Юнона и Авось», «В списках не значился», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Парень из нашего города» и другие.

Большой любовью у зрителя пользуются его работы в кино, в частности фильмы «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Формула любви», «Двенадцать стульев» и другие.

Смерть Захарова стала не первой потерей «Ленкома» в этом сентябре. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Юрий Колычев ушел из жизни в возрасте 90 лет 16 сентября.