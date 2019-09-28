Радикалы в ходе «Ночи на Банковой» призвали Зеленского защитить их от самих себя

В Киеве на улице Банковой у здания офиса президента Украины прошла акция «Ночь на Банковой. Снова». Ее участники потребовали от власти расследовать нападения на общественных активистов и журналистов, которых за последние пару лет по всей Украине набралось более полусотни. Корреспондент Федерального агентства новостей сходил на акцию и обнаружил там десятки национал-радикалов.

Аналогичное мероприятие под названием «Ночь на Банковой» состоялось в конце сентября 2018-го, также на Банковой (правда, к тогдашней Администрации президента тогда никого не подпускали). Та акция была намного более массовой — на нее пришло более полутысячи человек, и более красочной, что ли. Там были и активисты «Правого сектора»1 и «Национального корпуса» (запрещены в РФ), партии «Свобода» и т.д.

В общем, собрался «весь цвет радикальной киевской общественности». Также в прошлом году был сформирован так называемый «Список Гандзюк», в котором оказались 55 человек — общественных активистов, журналистов и правозащитников. На них в разных городах Украины были совершены нападения, заказчики которых до сих пор не наказаны.

Сейчас все выглядело намного скромнее — у манифестантов не было ни знамен, ни униформы радикальных организаций, ни броских плакатов. Да и массовость была низкой — всего пару сотен человек. Корреспондент ФАН сразу вспомнил, что при Зеленском главные националистические группировки Украины вмиг лишились госфинансирования — и вот результат.

Впрочем, многочисленным журналистам скучать не пришлось. С самого начала акции какой-то отчаянный парень развернул плакат с надписью: «Нападения праворадикалов тоже должны расследоваться!». Это был смелый шаг — примерно как если бы он пришел на воровскую сходку с плакатом «Воров и грабителей — в тюрьму!». Парень быстро оказался окружен журналистами, а затем в гущу событий продрался Евген Карась, глава группировки С14 (запрещена в РФ, за ней числятся десятки грязных акций, в том числе — убийство журналиста Олеся Бузины).

Карась тут же начал выяснять у смельчака с плакатом, «на кого это нападают правые радикалы, и что он имеет против них». В ответ активист сообщил, что не далее как пару недель назад на него и его друзей напали националисты.

«А ты кто такой вообще?» — грозно поинтересовался Карась и, получив от парня ответ, что тот «социалист», заявил: «А, ну тогда все с тобой понятно».

Соратники Карася попытались вырвать у парня плакат, а кто-то из них даже со злости облил его кофе. Впрочем, лидер С14 запретил трогать смелого социалиста — вокруг был полно прессы, и беспредел тут же попал бы в эфир телеканалов.

Затем у офиса президента начался митинг. В его ходе участники акции заявили, что за год на Украине поменялся президент, избрали новый парламент, обновилось руководство Службы безопасности и Генпрокуратуры, однако в расследовании нападений на активистов «нет никакого прогресса, а избиения и саботаж продолжаются». Особенно участников акции расстроило нежелание власти расследовать дело об убийстве Екатерины Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018-го активистку, сотрудницу Херсонского горсовета Гандзюк облили кислотой неизвестные, когда она выходила из подъезда своего дома в Херсоне. В результате нападения у нее было повреждено 40% поверхности тела. За 50 дней врачи сделали девушке 11 операций, но спасти ее жизнь не смогли — в октябре 2018-го Гандзюк умерла в больнице.

После этого украинские правые радикалы (к которым сама Гандзюк никогда не относилась) подняли ее имя на щит, и с тех пор при каждом удобном случае тыкают этим власть. В ходе акции с импровизированной сцены выступил отец Екатерины Гандзюк Виктор. Он отметил, что исполнители убийства его дочери «получили смешные сроки», а заказчики и посредники фактически избежали наказания.

По мнению ФАН, со стороны манифестантов было странно требовать ответа за убийство Гандзюк от Владимира Зеленского. Ведь он со своей командой пришел к власти почти через год после инцидента. Ответ на этот вопрос дал правый активист Сергей Стерненко, которого на митинге представили как «человека, на жизнь которого трижды покушались в Одессе». Стерненко пояснил СМИ, почему акция проводится именно под стенами ОП, а не возле здания МВД или Генпрокуратуры.

«Сегодня мы понимаем, что власть в стране сконцентрирована именно в офисе президента, — заявил Стерненко. — Мы знаем, что президент имеет сегодня свое монобольшинство в парламенте, а также своего генпрокурора. В конце концов, президент является гарантом конституционных прав и свобод граждан, самой Конституции Украины. Зеленский в апреле этого года, в ходе предвыборной кампании сам спрашивал со сцены у Петра Порошенко — «Когда сядут убийцы Екатерины Гандзюк?». Сегодня мы пришли к нему с этим же вопросом, потому что заказчики убийства Екатерины по-прежнему управляют Херсонской областью. И никто не собирается привлекать их к ответственности».

Все это звучало справедливо — для тех, кто был не в курсе, кто такой сам Стерненко. Националист-радикал, экс-глава одесского «Правого сектора», Стерненко 24 мая 2018-го в Одессе зарезал десантника и изувечил ножом его товарища. Ранее он специализировался на прессинге «нелояльных» Украине артистов, срывая их концерты. А в 2014–2015 годах Стерненко активно «люстрировал» чиновников, бросая их в мусорные баки. В том числе, вместе с подручными он сильно избил известного политика Нестора Шуфрича.

То есть, по сути, ответа по «делу Гандзюк» требовал от власти человек, который в любой нормальной стране сам должен пожизненно сидеть в тюрьме. Но в такой стране, как Украина, он даже не был задержан полицией после совершенного им убийства (по причине того, что, как и другие лидеры радикалов, имеет тесные связи с СБУ). Таких персонажей на акции «Ночь на Банковой» было немало, что придавало ей сюрреалистический вид.

По ходу акции ее участники оставили «маленькое послание власти» перед офисом президента, написав на асфальте краской «Кто следующая Гандзюк?». Также участники «Ночи на Банковой» выставили перед ОП полторы сотни свечей в форме карты Украины.

Покидая место событий, корреспондент ФАН подумал — если справедливость, которой так требовали участники акции, на Украине все-таки свершится, то вместе с заказчиками убийства несчастной Гандзюк в тюрьму должны отправиться как минимум пара десятков самих активистов. Ведь именно эти люди под руководством Карася и Стерненко совершили за последние годы на Украине столько «подвигов», что их хватит не на один тюремный срок.

1 Организация запрещена на территории РФ.