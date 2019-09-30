Итальянская делегация прибыла в освобожденный от боевиков город Пальмира

Дамаск, 30 сентября. Делегация гостей из Италии прибыла в древний город Пальмира, расположенный посреди сирийской пустыни Бадия, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Итальянская делегация была проинформирована о разрушениях, которым подвергся археологический город Пальмира во время присутствия в городе боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1, и о планах, которые готовятся для восстановления разрушенных памятников, и осуществляются в соответствии с необходимыми международными условиями.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Во время визита итальянской делегации в Пальмиру был проведен брифинг о жизни мученика-историка Халеда Асада, иконы Пальмиры, который был замучен террористами ИГИЛ1.

Члены итальянской делегации подтвердили, что город Пальмира является городом всемирного наследия, причем не только сирийского, но и международного. Разрушения. которым подверглась Пальмира, являются проявлением терроризма, защищаемого некоторыми странами.

Напомним,что в данный момент в древний город Пальмира все чаще приезжают иностранные гости, желающие познакомиться с его архитектурными красотами и оценить масштаб разрушений, которые принесли террористы.Всеобщее внимание к Пальмире связано с тем, что этот город считается одним из старейших в в мире, с 1980 года он включен в список Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) для исторических мест, находящихся под международной защитой.

Ранее сообщалось, что группа французских туристов посетила древний город Пальмира. В ходе своего визита иностранные туристы посетили знаменитый Храм Бэла, Национальный музей Пальмиры, Улицу Столбов и археологический театр. Они также побывали в других, не менее известных памятниках города.

1 Организация запрещена на территории РФ.