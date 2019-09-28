Сирия, 28 сентября. Местные жители устроили мотопротест в Хасаке. По позициям Корпуса Стражей Исламской революции в Дейр-эз-Зоре нанесен авиаудар. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводят в Дамаске работы по разминированию и ликвидации мин-ловушек боевиков, в Идлибе наносят удары по позициям радикалов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийскими военнослужащими в районе города Маарет ан-Нуман на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливает позиции курдских радикалов на севере Алеппо.

Курды: вводят запрет на пользование мотоциклами в Хасаке, попытались прорвать линию обороны протурецких боевиков ССА в районе Аль-Баб.

ВС Турции: нанесли удар из тяжелой артиллерии по укрытиям курдских боевиков у деревни Шерава в Алеппо.

Провинция Дамаск

В районе Тадамун города Дамаск проходят работы по разминированию и ликвидации боеприпасов, брошенных джихадистами при отступлении из города. Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) проведут работы в районе. Несмотря на то, что город был освобожден от боевиков «Исламского государства»1 и боевиков «Джебхат ан-Нусра1» в 2018 году, работы по разминированию в некоторых кварталах Дамаска длятся до сих пор. Их осложняет большое количество завалов и тоннелей, созданных боевиками и намерено заминированных проходов и складов в подвалах жилых домов. После того, как специалисты обследуют тоннели на предмет взрывных устройств, тоннели засыпаются.

Провинция Алеппо

К западу от города Манбиджа произошло столкновение военного совета «Демократические силы Сирии» (SDF) Аль-Баба и протурецких боевиков «Сирийской свободной армии» (ССА), как сообщает источник в сети Twitter Not Woofers. По данным Twitter-канала XXVII27, боевики группировки «Фиркат Аль-Хамза» (одна из частей ССА), также поддерживаемые Турцией, столкнулись с курдские боевиками к западу от города Аль-Баб, где стороны обменялись ракетными ударами. В предместьях поселка Кафр-Кашир и у города Азаз курды предприняли попытку прорвать линии обороны протурецких боевиков. Стороны вступили в затяжную перестрелку.

По информации курдского новостного портала ANHA, турецкая армия открыла огонь из артиллерии по курдским позициям в районе Бурдж-Каш и Калатих в районе Шерава. Корреспондент портала сообщил, что десятки артиллерийских снарядов уже приземлились на окраине двух деревень. Сведений о пострадавших среди курдских боевиков и местного населения пока не поступало. Обстрел продолжается до сих пор.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает новостной портал Alk Habour 21, на востоке провинции Дейр-эз-Зор над позициями иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) были замечены неизвестные самолеты, проводящие разведку. По информации агентства Sputnik, сирийские противовоздушные системы обороны перехватили несколько ракет в районе военных объектов КСИР в городе Абу-Кемаль у сирийско-иракской границы. Снаряды были выпущены неизвестными ВВС. Напомним, что 9 сентября истребители ВВС Израиля из воздушного пространства Иордании нанесли авиаудары по опорным пунктам иранских бойцов и ливанского ополчения «Хезболла» в Дейр-эз-Зоре. Тель-Авив так и не взял на себя ответственность за атаку.

Провинция Идлиб

Ночью продолжились боестолкновения между правительственными силами и боевиками «Тахрир аш-Шам». Как сообщает новостной портал Baladi News, сирийская армия нанесла удар из тяжелой артиллерии по укрытиям радикалов в районе города город Маарет ан-Нуман на юге Идлиба. Отряды САА также нанесли удары по опорным пунктам джихадистов в районе поселков Хазарин, Аль-Тах и в предместьях города Кафр-Увейд, как передает источник в сети Twitter anasanas 84.

Провинция Хасака

В Хасаке курдская администрация в очередной раз ввела запрет на пользование в провинции мототранспортов. С попеременным успехом боевики SDF попытались запретить мотоциклы на подконтрольных им территориях провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака, так как для боевиков «Исламского государства» мототехника является излюбленным средством для минирования. Однако и для населения мотороллер - самый доступный вид транспорта. Как сообщает новостной портал Alk Habour 21 в провинции уже прошла протестная демонстрация, устроенная местными жителями. Колонна мотоциклистов проехала через блокпосты курдского ополчения, в ней приняло участие около сотни человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.