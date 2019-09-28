Поклонников ужаснула исхудавшая Гагарина в блестках

Москва, 28 сентября. Поклонники ужаснулись, увидев исхудавшую популярную певицу Полину Гагарину в необычном образе.

Исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram фотографию, на котором она запечатлена в черном топе, а ее тело и лицо покрыто блестками. Артистка, комментируя свой образ, сообщила поклонникам, что «наснимали красоты для нашего шоу».

Многие фанаты признались, что не сразу узнали любимую исполнительницу. Поклонники поделились своими переживания по поводу внешнего вида 32-летней знаменитости.

«Я очень люблю Гагарину Полину, ну, очень. Ну, данный вид устрашает, очень костлявая как с «Бухенвальда», очень переживаю за вас, Полиночка», — написал пользователь с ником li.liia3287. «О, Господи. Аж испугалась», — добавила kascheeva.k. «И где тут красота? Измученные кости и уставшая душа… Остановись. Отдохни. Куда муж смотрит?» — возмутился юзер sboldyshev_vl. «Фото приводит в ужас. Хорошо, что не ночью увидели», — отметил фанат galka_2901. «Полина, а кто вам размещает такие ужасные фото? Этого человека нельзя допускать к фотографии», — посоветовала певице подписчица annylantseva.

Другая часть фанатов Гагариной восхитилась ее красотой и поразилась эксцентричному виду.