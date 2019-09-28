Порошенко назвал «тревожной новостью» решение Волкера уйти в отставку

Киев, 28 сентября. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал «тревожной новостью» отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Порошенко на своей странице в Facebook отреагировал на сообщения американских СМИ о том, что Волкер якобы заявил о своей отставке госсекретарю США Майку Помпео. Сообщение бывший глава Украины назвал «тревожной новостью».

По словам украинского политика, вклад Волкера в укрепление стратегического партнерства с США «трудно переоценить». По его словам, спецпредставитель США помогал Киеву бороться в так называемой «российской агрессией», о которой многие украинские политики говорят годами, но так и не могут представить ни единого доказательства. В Москве все обвинения отвергают.

«Трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии, — написал бывший украинский президент. — С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее – и по поводу мирного урегулирования, и по поводу прогресса на пути реформ, и по поводу роли США».

Порошенко поблагодарил Волкера за годы эффективного сотрудничества с Киевом.

«Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинскими властями, который не просто будет превзойти любому преемнику, — заявил экс-глава Украины. — Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину».

Ранее председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Волкер стал жертвой Демократической партии США против президента Дональда Трампа. Он отметил, что отставка произошла сразу после скандала вокруг телефонных переговоров главы Белого дома и президента Украины Владимира Зеленского.