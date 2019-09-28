Стали известны подробности секретного разговора Лаврова и Трампа в 2017 году

Вашингтон, 28 сентября. Американского лидера Дональда Трампа не беспокоит «вмешательство» России в президентские выборы в США, поскольку Соединенные Штаты «делали то же самое в других странах». Об этом рассказала американская газета The Washington Post.

Лишь недавно стали известны подробности секретного разговора Лаврова и Трампа, проведенного еще в 2017 году.

Тогда в ходе встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым и экс-послом России в США Сергеем Кисляком в Овальном кабинете Трамп сказал, что не был обеспокоен возможным вмешательством Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, потому что Соединенные Штаты сделали то же самое в других странах.

Это высказывание на тот момент нового американского главы стало поводом, побудившим встревоженных сотрудников Белого дома ограничить доступ к меморандуму по итогам встречи, оставив его открытым лишь для нескольких должностных лиц, имеющих высокий уровень доверия. Об этом рассказала газета со ссылкой на три источника.

Как отмечает издание, это заявление Трампа стало еще одной частью ставшей уже печально известной встречи главы США с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и послом России Сергеем Кисляком, в ходе которой Трамп раскрыл сверхсекретную информацию, разоблачающую источник разведданных об Исламском государстве1 (организация, запрещенная в РФ), и сказал, что увольнение директора ФБР Джеймса Брайана Коми накануне ослабило «большое давление» на него.

В Белом доме пока никак не прокомментировали обнародованную информацию.

Напомним, в мае 2017 года в США началось расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы, которые состоялись в 2016 году. Его курировал специальный прокурор Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет не смог найти ни одного доказательства, подтверждающего вину России. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Бар объявил о завершении расследования.

В Москве неоднократно заявляли, что Россия не вмешивается во внутренние дела других государств. Провальное расследование Мюллера, который был вынужден признать, что никакого сговора действующего президента США Дональда Трампа с российским руководством не было, вызвало ироничную реакцию лидера РФ Владимира Путина. Он связал провальное расследование спецпрокурора США с кризисом политической системы в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.