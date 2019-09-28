Друзь рассказал о своем возвращении в «Что? Где? Когда?»

Москва, 28 сентября. Интеллектуал Александр Друзь прокомментировал свое возвращение в программу «Что? Где? Когда?» после громкого скандала. Он не исключил своего появления в предстоящем выпуске.

Друзь отметил, что на сегодняшний день он может появляться в программе, но играть ему запрещено, поскольку его место занял другой участник.

«Все команды на сезон сформированы. Если кто-то обратится — я сяду (за игровой стол. — Прим. ФАН), — сказал магистр «ЧГК» в интервью RT.

Друзь также не исключил, что может прийти на ближайшую игру. По его словам, если он будет в Москве, то придет на эфир.

«Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре. Если окажусь в Москве — буду. Пока не в курсе. Есть некоторые дела», — добавил он.

В начале года редактор телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа, напомнил «Взгляд.ру». По его словам, магистр «ЧГК» попросил его предоставить список вопросов в обмен на вознаграждение. При этом сам интеллектуал заявил, что аферу ем предложил сам Бер, а он хотел проверить, насколько он готов далеко зайти. На фоне скандала Первый канал отстранил от участия в программах и Друзя, и Бера.

Ранее Первый канал в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?».