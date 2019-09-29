Делегация иностранных журналистов побывала в освобожденном городе Хан-Шейхун

Дамаск, 29 сентября. Представители средств массовой информации из 60 европейских и азиатских изданий, посетили освобожденный сирийской правительственной армией город Хан-Шейхун, расположенный в южных окрестностях провинции Идлиб. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Делегация журналистов осмотрела окрестности города и была проинформирована о масштабах разрушений, причиненных террористическими группировками. Делегация встретилась с несколькими людьми, которые вернулись на родину, чтобы осмотреть их имущество и дома, которые были оставлены несколько лет назад из-за активности боевиков в регионе.

Иностранные гости также отметили этапы реабилитации города и его инфраструктуры.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в данный момент подразделения сирийской правительственной армии при участии российской авиации продолжают вести масштабную операцию против террористических групп на севере провинции Хама и юге провинции Идлиб. Благодаря победам сирийских военных большая часть городов, захваченная незаконными вооруженными группировками, уже освобождена, в том числе и стратегически важный город Хан-Шейхун.

Ранее сообщалось, что власти начали восстановление сирийского города Хан-Шейхун, ведь он серьезно пострадал от действий боевиков.

Исполняющий обязанности губернатора провинции Мухаммед Саадун заявил, что в Хан-Шейхуне проводится работа по восстановлению мирной жизни. Саперы разминировали южную часть города, теперь в нее могут возвращаться жители. Кроме того, специально обученные бригады строителей продолжают строить новые дома для беженцев, для этого в регион привозят специальные материалы.

Также ведется работа с населением, психологи оказывают помощь детям, которые слишком долго видели ужасы войны.