Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку. Экс-депутат Рады Алексей Журавко объяснил, почему это решение принято после разговора американского президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским и как оно повлияет на ситуацию в Донбассе.

Об отставке Курта Волкера сообщил в субботу телеканал CNN, ссылаясь на три источника. Днем ранее спецпредставитель США по Украине был вызван в американский конгресс, где запущена процедура импичмента против Трампа. 3 октября Волкер должен объяснить конгрессменам, почему его имя упоминается в жалобе анонимного осведомителя на то, что Трамп оказывал давление на Зеленского, желая получить дискредитирующую информацию о своем политическом противнике Джо Байдене.

Эта жалоба, а затем и стенограмма разговора Трампа и Зеленского стали причиной инициированной демократами процедуры импичмента в палате представителей. Действующего президента США обвинили в том, что он вмешивает иностранное государство в предстоящие выборы главы Белого дома.

По мнению депутата Верховной рады Украины V и VI созывов Алексея Журавко, отставка Волкера, безусловно, связана с беседой Трампа и Зеленского.

«Мы знаем, что госпереворот и войну на Украине развязали, по большому счету, американские демократы. А Волкер — это их человек, который был вынужден маневрировать между демократами и Трампом. Пытался угодить и наши, и вашим, но стал неконструктивным карьеристом и дезинформатором, работающим на противостоянии. Такой человек — как бельмо на глазу. Поэтому его давно хотели убрать. История с импичментом Трампа после беседы с Зеленским оказалась подходящим моментом для того, чтобы отправить Волкера в отставку», — сказал Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Он не исключил, что Волкер был посвящен в такие дела, которые могут быть использованы и против демократов и продвигаемого ими на пост главы Белого дома Байдена, и против Трампа, претендующего на новый президентский срок. А потому элиты его решили отстранить и закулисно раскручивать в свою пользу.

«Не исключаю и того, что Волкер в чем-то серьезно ошибся, и это не понравилось европейцам. Поэтому Госдепартамент снял его с должности спецпредставителя, несмотря на то, что он неплохо справлялся с ролью подстрекателя конфликта в Донбассе», — заметил украинский политик.

Что же касается перспектив для Украины в связи с уходом Волкера, то Алексей Журавко полагает, что они все равно не радужные.