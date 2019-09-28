РФ и Турция зафиксировали по 30 нарушений перемирия в Идлибе, Латакии, Алеппо и Хаме

Москва, 28 сентября. Российская и турецкая стороны в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали по 30 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны России.

Российские военные зафиксировали нарушения в провинциях Идлиб (12), Латакия (10), Алеппо (7), Хама (1). Турцией были отмечены 30 фактов открытия огня в провинциях: Латакия — 13, Идлиб — девять, Хама — шесть, Алеппо — два.

Отмечается, что за прошедшие сутки Центр по примирению не проводил гуманитарных миссий.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Два года назад было объявлено о победе в стране над террористической группировкой «Исламское государство»1, запрещенной в России. В настоящее время армия республики осуществляет зачистку территорий от боевиков.

В данный момент на первый план выступает политическое урегулирование ситуации в Сирии. Власти САР также активно занимаются восстановлением республики и возвращением беженцев на родину.

1 Организация запрещена на территории РФ.