Охранник упал в обморок на концерте Бузовой во Владивостоке

Владивосток, 28 сентября. Охранник на концерте певицы Ольги Бузовой во Владивостоке упал в обморок из-за жары.

Инцидент произошел накануне вечером. Начало концерта в спортивном комплексе «Паллад» пришлось перенести на 40–50 минут. Бузова дождалась, когда до места мероприятия доберутся все поклонники.

Многим из гостей приходилось выходить на свежий воздух во время выступления певицы из-за жары и духоты в зале. Однако такой возможности не было у охранников: один из секьюрити в результате упал в обморок.

«На концерте было очень жарко и душно, на улицу выходили примерно каждые 20 минут, — рассказывает собеседник VladNews. — Охранник от жары потерял сознание, он был весь белый, его под руки выводили».

Претензии поклонников были не только к организаторам концерта, но и к самой певице. По их словам, Бузова пела под фонограмму. Девушка «пыталась выговаривать какие-то слова, но у нее плохо получалось».

После концерта Бузова записала видеообращение к поклонникам, в котором призналась, что во время концерта были накладки, но более подробную информацию о них она раскрывать не стала.

Ранее таролог Марианна Абравитова заявила, что Бузова настолько не щадит себя и живет по принципу «объять необъятное», что рискует постичь участь Жанны Фриске, Анастасии Заворотнюк и Дмитрия Хворостовского.