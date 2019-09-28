В консульстве РФ рассказали о состоянии россиян со взорвавшегося в Южной Корее танкера

Сеул, 28 сентября. Десять россиян, включая капитана судна, находились на борту загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан нефтяного танкера, никто их них серьезно не пострадал. Об этом сообщил вице-консул РФ в Пусане Евгений Евдокимов.

«Нескольким из них была оказана первая медицинская помощь на месте, госпитализация никому не понадобилась», — объяснил он.

Евдокимов также рассказал, что в момент взрыва на судне не велось ни ремонтных, ни погрузочных работ. Причины возгорания пока неизвестны, но, предположительно, что-то взрывоопасное содержалось в грузе.

Ранее вице-консул РФ сообщал, что российское консульство проверяет информацию о нахождении граждан России на борту загоревшегося в порту Ульсана грузового судна.

Он также сказал, что местная полиция уже подтвердила факт взрыва на судне, и уточнил, что загоревшейся танкер не является российским, он следовал под флагом Каймановых островов.

По данным корейского агентства «Ренхап», судно для перевозки нефтепродуктов 28 сентября загорелось после взрыва в районе 10.51 по местному времени в порту в городе Ульсане, расположенном в 400 километрах к юго-востоку от Сеула.

Как сообщает агентство, на борту находились 25 человек — иностранные граждане из России и Филиппин. Отмечается, что все они были эвакуированы. Девять человек получили ранения, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Огонь распространился на другое судно, на борту которого находился 21 человек, но им также удалось спастись.

Причины инцидента выясняются. Также предприняты меры по перемещению находившихся рядом судов с целью избежания распространения огня.