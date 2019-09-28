В Киеве прогнозируют, что Европа не простит оскорбления дерзкому Зеленскому

Киев, 28 сентября. Европа посчитала оскорбительным заявление президента Украины Владимира Зеленского в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом о «недостаточной помощи» Франции и Германии. Об этом говорится в статье украинской журналистки Юлии Мостовой.

Возмущение западной прессы не пройдет незамеченным для общественного настроя к Украине, в первую очередь во Франции и Германии.

«Не считая Голландии, на двустороннюю встречу с премьером которой в ООН Зеленский вообще не явился», — говорится в статье журналистки.

Мостовая отметила, что немецкий канцлер Ангела Меркель может еще простить такие дерзкие слова Зеленского, а Макрон — не факт.

«Ангеле Меркель надо отдать должное как «последнему из могикан» европейских ценностей. Она была лидером санкционного единства в Европе», — добавила она.

Оскорбительные высказывания украинского президента могут стать поводом для европейских стран, давно уставших от чемодана без ручки под названием «Украина», изменить свою политику и снять санкции с РФ, полагает обозреватель ZN.UA.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в июльском телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что лидеры Франции и Германии делают для Украины не так много, как могли бы. В беседе с главой США президент Украины призвал европейские страны усилить антироссийские санкции.

Ранее несколько фракций немецкого парламента высказались за постепенное ослабление санкций против России. По мнению одного из парламентариев, шансы, что Берлину удастся добиться смягчения ограничительных мер на уровне ЕС, высоки.