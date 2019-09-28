Экс-глава «Формулы-1» заявил, что мир нуждается в «еще нескольких мистерах Путиных»

Сочи, 28 сентября. Бывший глава чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоун признался, что является поклонником президента России Владимира Путина.

Экклстоун сразу подчеркнул, что восхищается Путиным не из-за того, что на данный момент находится в России с визитом.

«С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел, — пояснил экс-глава «Формулы-1». — Нам надо еще несколько мистеров Путиных».

Он также объяснил, почему на Западе пытаются оказать давление на Путина и на Россию. Экклстоун констатировал, что так было всегда, и причина такого поведения политиков — зависть к российскому президенту.

«Просто они [на Западе] завидуют тому, чего Путин смог достичь, — убежден собеседник ТАСС. — Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался».

В частности, Экклстоун не верит, что Россия может быть причастна к отравлению в Солсбери, как считают некоторые представители Британии. Экс-глава «Формулы-1» пояснил, что российский лидер слишком занят, чтобы заниматься такими вещами.

«Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе… — привел примеры бывший глава чемпионата мира. — Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо».

Ранее Экклстоун даже признался, что заслонил бы собой президента России, если бы кто-то попытался в него выстрелить, потому что Путин — «хороший человек».

«Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой, — заявил он в интервью The Times. — У нас никого нет, так что хуже быть не может. Он делает то, что говорит, и выполняет свои обещания».

Экклстоун руководил «Формулой-1» с конца 1970-х до 2017 года. Он был отправлен в отставку новыми владельцами — американской компанией Liberty Media.