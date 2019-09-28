Косачев заявил, что Волкер провалил миссию спецпредставителя США по Украине

Москва, 28 сентября. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провалил свою миссию, поскольку действовал в интересах американской стороны, а не Украины. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Наверное, Курт Волкер не был в своей миссии особо циничен, скорее, он искренне верил в то, что отстаивал... Думаю, по той простой причине, что предметом его веры всегда оставались США, а не Украина. Упрекать не приходится, но миссия от того становится не менее провальной», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Косачев уверен, что все действия Волкера как «настоящего американца» были совершены в интересах США. В частности, то, что он настаивал на «исключительной ответственности Москвы за происходящее на украинском юго-востоке», не принимая во внимание никаких объективных фактов.

Глава международного комитета также выразил мнение, что Волкер оказал Киеву «медвежью услугу», когда решил отложить и затянуть реализацию минских договоренностей.

По мнению Косачева, именно то, что Волкер — «истинный американец», сделало его миссию спецпредставителя США по Украине невозможной.

Напомним, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку. Как сообщает Reuters, он написал заявление об отставке после публикации жалобы информатора — неназванного сотрудника американских спецслужб, о беседе президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.