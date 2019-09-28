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Делегация посольства РФ посетила в Пекине мемориальный комплекс китайской революции

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Делегация посольства РФ посетила в Пекине мемориальный комплекс китайской революции

Пекин, 28 сентября. Делегация российского посольства в Китае стала первой иностранной делегацией, посетившей новый мемориальный комплекс китайской революции на территории правительственной резиденции Шуанцин.

Комплекс особняков Шуанцин в пригороде Пекина известен тем, что в марте 1949 года была перемещена штаб-квартира Центрального комитета Коммунистической партии КНР. Здесь жил и работал первый председатель КНР Мао Цзэдун.

Российские дипломаты, в том числе посол Андрей Денисов, посетили комплекс, открытие которого состоялось в середине сентября.

«Делегация посольства России в Китае — это первая иностранная делегация, которая приехала в новый музей. Мы вдвойне рады тому, что смогли посетить этот музей накануне великого праздника: 70-летия КНР», — сказал российский посол.

Денисов отметил, что наибольшее внимание привлекают экспонаты, которые хранят на себе отпечаток истории. По его словам, в музее также есть копии документов, в которых говорится о дипломатическом признании Китая СССР. Посол напомнил, что именно Советский Союз стал первым государством, которое признало Китай.

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Источник: РИА Новости
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