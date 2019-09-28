Пушков назвал Волкера жертвой сериала «Убить Дональда Трампа»

Москва, 28 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал информацию об отставке спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Информация об увольнении Волкера появилась в американских СМИ. По данным источников, он встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил о намерении уйти в отставку. Журналисты связывают этот шаг Волкера со скандалом вокруг разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.

Пушков убежден, что спецпредставитель США по Украине стал жертвой войны Демократической партии США против действующего президента Трампа.

«Курт Волкер — первая жертва в новой серии американской мыльной оперы под названием «Убить Дональда Трампа», — написал Пушков на своей странице в Twitter. — Демократы жаждут его крови. Жертвы еще будут, но у самого Трампа неплохие шансы вновь выйти сухим из воды».

Ранее Трамп выступил с обвинениями в адрес демократов и «лживых СМИ». Он констатировал, что они переврали содержание его беседы с Зеленским, которая, по мнению главы Белого дома, была идеальной.

Напомним, согласно утверждениям политических недоброжелателей Трампа, во время беседы с Зеленским по телефону президент США якобы пытался убедить собеседника начать на Украине расследование деятельности сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Заявление вызвало крупный скандал в США.

В США опубликовали стенограмму разговора. Изучив материалы, американский Минюст не нашел нарушений национального законодательства, а также причин для проведения расследования против Трампа. Зеленский в свою очередь удивился публикации своих слов из беседы без его письменного согласия.