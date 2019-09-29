Военные США и их союзников грабят памятники Сирии под предлогом борьбы с терроризмом

Дамаск, 29 сентября. В любой стране, где незаконно разместились войска Соединенных Штатов Америки и их союзников под предлогом борьбы с терроризмом, всегда остаются следы грабежей. Военнослужащие открыто занимаются раскопками сирийских археологических реликвий и нелегально их присваивают, вывозя на территорию собственной страны, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Многочисленные сообщения показывают, что американские, французские и турецкие силы, развернутые в северной Сирии, в сотрудничестве с курдскими ополченцами, провели «незаконные» раскопки древностей в Манбидже, Африне, Идлибе, Хасаке, Ракке и других районах, находящихся под их контролем.

По словам источника в сирийском министерстве иностранных дел, темпы раскопок, грабежей и краж растут с активной скоростью. Чиновник призывал представителей ЮНЕСКО осудить такие грубые нарушения, назвав их военным преступлением.

Директор древностей и музеев в Сирии Махмуд Хаммуд обвинил американские и французские силы в краже археологических памятников недалеко от города Манбидж. Американские военные вели незаконные раскопки в районе горы Сардж, а также на старинных кладбищах и рынках.

Ранее управление обвинило протурецкие сирийские группировки в проведении «незаконных раскопок и саботажа» в Африне. Архитектурные памятники, которые они украли, принадлежат к разным историческим периодам, таким как римский, византийский и исламский.

Со времени начала войны в 2011 году в результате боевых действий и обстрелов, а также краж и грабежей пострадали сотни археологических памятников, прежде всего Цитадель Алеппо и руины города Пальмира, такие как Храм Бэла, Триумфальная арка.

Примечательно, что силы международной коалиции во главе с Вашингтоном, поддерживают курдов в районах северо-восточной Сирии, таких как Хасака, Манбидж и Ракка, в то время как турецкие силы и группировки, лояльные им, контролируют район Африн, а также влияют на Идлиб.