Москва, 28 сентября. Российская балерина Анастасия Волочкова решила вспомнить трогательные моменты телешоу «Ледниковый период», которое вела звезда «Моей прекрасной няни», актриса Анастасия Заворотнюк.

В личном Instagram-аккаунте Волочкова разместила фрагмент своего выступления с фигуристом Максимом Марининым на спортивно-развлекательном проекте Первого канала «Ледниковый период», ведущей которого была артистка Анастасия Заворотнюк.

Так балерина решила вспомнить о временах, когда актриса была здорова и счастлива, и сказать, что сейчас остается только «молиться о душе актрисы», которая борется с тяжелым заболеванием.

«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ее душе. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться. Без слов», — написала артистка балета рядом с опубликованным видео.

Волочкова напугала подписчиков просьбой молиться о душе Заворотнюк. Фолловеры балерины удивились подписи к посту, поскольку о душе принято молиться в том случае, когда человека уже нет в живых, в то время как Анастасия Заворотнюк, по имеющимся сведениям, все еще борется за жизнь.

Многие сочли, что Волочкова выразилась некорректно, и напомнили балерине, что молиться нужно не «о душе», а «за здравие», назвали звезду российского балета «богомольной», а кто-то задался вопросом, «в своем ли уме» находится артистка.

После шквала критических отзывов балерина исправила подпись к фото и приняла решение отключить комментарии.

«Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей… Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении. Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов... Подробно в моем сториз... Я выключила комменты», — исправилась Волочкова.

Ранее балерина уже выступала с высказываниями о больной Анастасии Заворотнюк. В эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ Волочкова заявила, что считает, что болезнь актрисы могла спровоцировать процедура ЭКО, и заключила, что Анастасии не стоило рожать ребенка в 47 лет.

Напомним, состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» ухудшилось в середине сентября. Она была госпитализирована в одну из клиник Москвы с отеком головного мозга. По информации знакомых актрисы, Анастасия перенесла несколько операций.

Ни близкие звезды, ни ее представители комментариев по поводу состояния здоровья актрисы по-прежнему не дают.