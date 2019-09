Делегация США демонстративно покинула зал ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Нью-Йорк, 28 сентября. Делегации нескольких стран, в том числе США, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Из зала ГА ООН также ушли представители Колумбии. Один из американских дипломатов перед тем, как выйти из зала, демонстративно наклонил стул, прислонив его спинку к столу.

В аккаунте американского постпредства в Twitter появился пост, в котором американская сторона объяснила поведение своей делегации. По мнению постпредства США, руководство Венесуэлы «вредит хартии ООН своей ложью и коррупцией».

The #Maduro regime’s lies & deceit corrupt the @UN charter. We gather to solve the world’s problems, not stand by while Maduro starves the people of #Venezuela. That’s why we joined other nations to walk out of #UNGA74 when Maduro’s crony took the stage. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vLYaIx8Am0