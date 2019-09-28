Делегация США демонстративно покинула зал ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Нью-Йорк, 28 сентября. Делегации нескольких стран, в том числе США, покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН во время выступления вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

Из зала ГА ООН также ушли представители Колумбии. Один из американских дипломатов перед тем, как выйти из зала, демонстративно наклонил стул, прислонив его спинку к столу.

В аккаунте американского постпредства в Twitter появился пост, в котором американская сторона объяснила поведение своей делегации. По мнению постпредства США, руководство Венесуэлы «вредит хартии ООН своей ложью и коррупцией».

«Мы собрались решать мировые проблемы, а не стоять в стороне, пока (президент Венесуэлы Николас) Мадуро морит голодом народ Венесуэлы. Поэтому мы присоединились к другим нациям и покинули Генассамблею ООН, когда на сцену вышла подручная Мадуро», — говорится в сообщении.

The #Maduro regime’s lies & deceit corrupt the @UN charter. We gather to solve the world’s problems, not stand by while Maduro starves the people of #Venezuela. That’s why we joined other nations to walk out of #UNGA74 when Maduro’s crony took the stage. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/vLYaIx8Am0 — U.S. Mission to the UN (@USUN) 27 сентября 2019 г.

Напомним, в начале этого года в Венесуэле начались массовые протесты против президента республики Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны, его тут же поддержал ряд западных стран, в частности, США.

Многие государства, в том числе Россия и Китай, поддержали Мадуро как единственного легитимного президента. Кроме того, Москва назвала произошедшее в Венесуэле квазипереворотом и заявила о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики.

Запад неоднократно использовал распространяющие ложные новости СМИ, чтобы попытаться свергнуть конституционного президента. Например, иностранная пресса тиражировала фейк о «золоте Мадуро», которое якобы вывозили из страны самолеты российского авиаперевозчика, и фейк о так называемой ЧВК «Вагнера», якобы отправленной в столицу республики. Позднее эти недостоверные сведения были опровергнуты, в том числе самими изданиями, которые публиковали фейковую информацию.