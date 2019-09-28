Итальянские дизайнеры разработали дырявые сумки

Париж, 28 сентября. Дизайнеры итальянского брэнда одежды премиум-класса Off-White представили дырявые сумки. Премьера необычной вещицы состоялась на парижской неделе Моды.

Брэнд, которым руководит Вирджлила Абло, представил этой осенью необычную коллекцию. Джинсы, футболки, платья имели огромный разрез, а иногда даже несколько.

К необычным нарядам дизайнеры добавили соответствующие дырявые сумки. По словам авторов задумки, их идея должна была бросить вызов «привычному пониманию того, что такое сумка». Представители модного дома призвали еще громче говорить о современной моде и уличной одежде.

При этом сами Off-White назвали сумки «нефункциональными». Посетители Недели моды в шутку прозвали их задумку «дырявым сыром». Однако некоторые фэшн-эксперты допустили, что модное ноу-хау станет хитом.

Показ новой весенне-летней коллекции Off-White прошел без основателя и креативного директора бренда. Абло за пару дней до старта показов в Париже объявил об уходе в отпуск и добавил, что ближайшие три месяца будет работать из дома, потому что сильно устал.

Ранее пользователи Сети выяснили, что наряд супруги президента Украины Елены Зеленской, в котором она появилась на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, оказался копией образа российской певицы Полины Гагариной.

Также на нью-йоркской Недели моды 10 сентября инклюзивная марка нижнего белья Savage x Fenty удивила всех масштабным шоу на спортивной арене Barclay's Center. Мировые модели выступали в полупрозрачном кружеве и на шпильках, что напомнило экспертам коллекции брэнда Victoria's Secret, который стремительно теряет популярность. Его дизайнеры не учли современных тенденций, продолжая делать ставку на блеск, роскошь, сексуальность и идеальные пропорции моделей, даже когда это уже стало социально неприемлемым, пишет «Газета.ru».