Путин оценил вклад ученых и волонтеров в сохранение амурских тигров

Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин отметил вклад ученых и волонтеров в дело сохранения и увеличения численности амурского тигра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XX международного фестиваля «День тигра». Этот праздник всегда проходит на высоком уровне, собирает на своей площадке тех, кого искренне волнует судьба амурских тигров, кто чувствует личную ответственность за сохранение природных богатств РФ, указал глава российского государства.

Путин констатировал, что благодаря кропотливой работе ученых и волонтеров удалось добиться серьезных результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих для «краснокнижного» хищника условий для проживания, а также в развитии инфраструктуры парков и заповедников.