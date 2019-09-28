Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Путин оценил вклад ученых и волонтеров в сохранение амурских тигров

200
0 Оставить комментарий

Путин оценил вклад ученых и волонтеров в сохранение амурских тигров

Москва, 28 сентября. Президент России Владимир Путин отметил вклад ученых и волонтеров в дело сохранения и увеличения численности амурского тигра. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям XX международного фестиваля «День тигра». Этот праздник всегда проходит на высоком уровне, собирает на своей площадке тех, кого искренне волнует судьба амурских тигров, кто чувствует личную ответственность за сохранение природных богатств РФ, указал глава российского государства.

Путин констатировал, что благодаря кропотливой работе ученых и волонтеров удалось добиться серьезных результатов в деле сохранения и увеличения численности амурского тигра, в создании подходящих для «краснокнижного» хищника условий для проживания, а также в развитии инфраструктуры парков и заповедников.

«Эта сложная и очень важная работа достойна самого глубокого признания», — добавил российский президент.

infox - new
Источник: Пресс-служба президента РФ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров