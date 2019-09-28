Врач объяснил, как отличить ОРВИ от гриппа

Москва, 28 сентября. Главный специалист первичной медпомощи взрослым Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

При гриппе больные чувствуют болевые ощущения в мышцах и суставах, у них сухой кашель, переходящий в кашель с мокротой. По словам Тяжельникова, грипп и ОРВИ являются самыми распространенными инфекционными заболеваниями в мире.

Однако ОРВИ протекает относительно легко, а при гриппе возможны опасные осложнения. Грипп развивается в течение нескольких часов после заражения, пишет АГН «Москва».

«У человека появляется сильная слабость, озноб, повышение температуры. Всего за один час лихорадки температура тела может подняться до 40 градусов», — пояснил врач.

Температура при гриппе может держаться в течение нескольких суток, ее трудно сбить. Больной гриппом чувствует боль во всем теле, головные боли.

Еще одно отличие гриппа от ОРВИ — продолжительность болезни. Грипп лечится в течение десяти дней, недомогание человек может чувствовать еще около трех недель. Больной ОРВИ выздорваливает за неделю.

Только прививка помогает человеку уберечься от гриппа, защита работает уже на третью неделю после вакцинации. А иммунитет сохраняется еще год.

В Москве прививочная кампания стартовала 4 сентября, за это время прививки сделали более 700 тысяч человек. Получить бесплатную прививку можно в поликлиниках, в мобильных пунктах.