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Ученые назвали пять основных привычек долгожителей

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Ученые назвали пять основных привычек долгожителейМосква, 28 сентября. У всех долгожителей есть общие полезные привычки, которые и позволяют дожить до почтенного возраста. Об этом заявил американский ученый Дэн Бюттнер. 

Ученый из США проводил исследование образа жизни долгожителей и пришел к выводу, что всех людей, которым удается дожить до выдающегося возраста, объединяют общие привычки.

Бюттнер проводил исследование, в частности, в регионах с большим количеством людей, отметивших 100-летний юбилей, — в так называемых «голубых зонах». 

Так, ученый узнавал о пристрастиях жителей полуострова Никоя в Коста-Рике, итальянского острова Сардиния, японского острова Окинава, греческого острова Икария, а также исследовал предпочтения жителей города Лома-Линда в Калифорнии. 

В результате Бюттнер заключил, что все долгожители, как правило, отличаются продолжительным сном, который длится 8-9 часов, достаточно регулярной физической активностью, полувегетарианским рационом с обилием растительной пищи, а также питанием средней калорийности и умеренным потреблением алкоголя.

Кроме того, отметил ученый, многим, кто доживает до 100 лет, нередко свойственно наличие прочных семейных связей, активная социальная жизнь, способность проявлять стойкость духа в стрессовой ситуации, наличие цели в жизни и принадлежность к какой-либо религии или духовным практикам.

Ранее стало известно, что новый рекорд по числу долгожителей зафиксирован в России. 

Также ученые установили, какие продукты способствуют увеличению продолжительности жизни, и назвали продукты, замедляющие старение

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Источник: Medikforum.ru
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