Ученые выяснили, почему пожилые люди реже болеют раком

Лондон, 28 сентября. Процесс старения организма препятствует развитию онкологических заболеваний, заявили специалисты Университета Ливерпуля.

Ученые пришли к необычному выводу. По их мнению, естественный процесс старения защищает организм от рака. Именно поэтому, убеждены они, пожилые люди реже болеют раком.

Один из авторов исследования, доктор Жоао Педро Де Магальес, пояснил, что, несмотря на то, что с возрастом мутации накапливаются, они способны предотвращать разрастание ткани организма путем деления клеток — пролиферацию, а значит препятствуют онкологическим заболеваниям.

«Таким образом, у нас есть две противоположные силы: мутации, приводящие к развитию злокачественных опухолей, и дегенерация тканей, препятствующая злокачественному процессу, — приводит его слова журнал Aging Cell. — Последнее может объяснить, почему в очень преклонном возрасте заболеваемость раком снижается».

Специалисты намерены продолжить работу в этом направлении и изучить вопрос подробнее.

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