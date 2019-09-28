Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

Боец MMA Мирзаев впервые проиграл нокаутом

44
0 Оставить комментарий

Боец MMA Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Москва, 28 сентября. Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев проиграл своему сопернику Шамилю Шахбулатову нокаутом. Поединок состоялся в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве в пятницу.

Шахбулатов одержал победу в бою в первом раунде. Он отправил соотечественника в нокаут.

В команде Мирзаева сообщили, что боец не помнит, что был нокаут.

«Так бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

Уточняется, что 33-летний Мирзаев не получил серьезных травм.

На счету Мирзаева 18 побед и два поражения в ММА, он впервые проиграл нокаутом. У 28-летнего Шахбулатова 10 побед и два поражения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров