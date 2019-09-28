Боец MMA Мирзаев впервые проиграл нокаутом

Москва, 28 сентября. Российский боец смешанного стиля (MMA) Расул Мирзаев проиграл своему сопернику Шамилю Шахбулатову нокаутом. Поединок состоялся в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) в Москве в пятницу.

Шахбулатов одержал победу в бою в первом раунде. Он отправил соотечественника в нокаут.

В команде Мирзаева сообщили, что боец не помнит, что был нокаут.

«Так бывает, когда пропускаешь удар, который не видишь», — приводит ТАСС слова представителя команды бойца.

Уточняется, что 33-летний Мирзаев не получил серьезных травм.

На счету Мирзаева 18 побед и два поражения в ММА, он впервые проиграл нокаутом. У 28-летнего Шахбулатова 10 побед и два поражения.