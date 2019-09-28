ЛНР зафиксировала 8 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ за сутки

Луганск, 28 сентября. Украинские силовики 8 раз в течение суток нарушили перемирие обстрелами территории Луганской Народной Республики. Об этом свидетельствуют данные представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 27 сентября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов», — рассказал представитель ЛНР.

Он также уточнил, что силовики вели огонь из артиллерийских орудий калибром 122 миллиметра, минометов 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по населенным пунктам Нижнее Лозовое, Золотое-5, Красный Яр, Логвиново и Калиново.

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 26 сентября украинские силовики также провели разовый обстрел территории ЛНР​​​.

Отмечается, что новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 по московскому времени 21 июля, но не продержался и суток.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не согласился на условия новой власти и заявил о независимости. Так появились Донецкая и Луганская Народные Республики.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы ВСУ регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.