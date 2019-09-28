Лавров заявил, что заявления США зависят от настроения

Нью-Йорк, 28 сентября. Заявления Соединенных Штатов по поводу конфликтов меняются в зависимости от настроения и политической конъюнктуры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Наши американские коллеги, мы с ними в постоянном контакте, но их комментарии, что по Сирии, что по любому другому конфликту, они меняются день ото дня в зависимости от настроения, от политической конъюнктуры, которая на данный момент существует», — сказал российский дипломат.

Лавров отметил, что американские политики обвиняют власти Сирии в том, что они не поддерживают резолюцию ООН 2254 от 2015 года, а также декларацию прошедшего в Сочи Конгресса сирийского национального диалога. Однако все эти утверждения — неправда, сказал глава внешнеполитического ведомства, добавив, что сирийское правительство добросовестно выполняет взятые на себя обязательства.