Беспилотник США провел разведку у границ России

Москва, 28 сентября. Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США провел мониторинг линии разграничения в Донбассе и черноморского побережья России. Об этом сообщает онлайн-радар Plane Radar.

Соответствующие данные о полете американского летательного аппарата Global Hawk опубликованы в Twitter.

По данным портала, БПЛА RQ-4A с бортовым номером 04-2021 начал движение с итальянской авиабазы Sigonella в пятницу утром, затем был зафиксирован в воздушном пространстве Греции, Болгарии, Румынии и Украины.

Далее аппарат провел мониторинг на линии разграничения в Донбассе, после чего направился в сторону черноморского побережья России, облетев южный берег Крыма.

В 22.40 по московскому времени завершил работу и последовал на аэродром базирования.

Иностранные, в частности, американские беспилотники и самолеты-разведчики не в первый раз проводят мониторинг российских границ.

Ранее два американских самолета и один беспилотник провели разведку у берегов российского Крыма. Также у границ РФ были обнаружены два британских самолета-разведчика.

Замечают иностранные летательные аппараты и неподалеку от российских баз в Сирии.

Несмотря на призывы со стороны Минобороны России, Пентагон не прекращает разведывательные операции у российских рубежей.