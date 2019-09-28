Немецкие депутаты призвали к скорейшему снятию санкций с РФ

Берлин, 28 сентября. Представители нескольких фракций немецкого парламента высказались за постепенное ослабление санкций против России. Призыв прозвучал на конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?», которая прошла в бундестаге накануне.

За смягчение антироссийских санкций при условии прогресса в выполнении минских соглашений высказалась депутат из Свободной демократической партии Сандра Везер.

По мнению представителя Социал-демократической партии Германии Бернда Вестфаля, ФРГ должна поддержать линию французского президента Эммануэля Макрона на сближение с Россией. Немецкий политик считает, что после пяти лет санкций необходимо «сделать первый шаг».

Депутат Клаус Эрнст из Партии левых также поддержал призыв ослабить санкции против РФ. По его словам, шансы, что Берлину удастся добиться смягчения ограничительных мер на уровне ЕС¸ высоки.

Эрнст также заявил о необходимости снятия ограничительных мер в качестве ответа на возможные экстерриториальные санкции в отношении Европы со стороны США. Он отметил, что Германия больше всех пострадала от антироссийских санкций. Кроме того, по его словам, введенные против Москвы ограничительные меры не выполняют свои функции, указал немецкий парламентарий.

Такой же позиции придерживается депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр. Он предложил поэтапное и быстрое снятие санкций с РФ.

Отношения между Россией и странами Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. В частности, Евросоюз, обвинив Москву во «вмешательстве» в дела Киева, ввел против РФ санкции. Москва приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Российские власти неоднократно заявляли Западу, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно. В настоящее время в западных странах можно все чаще услышать призывы снять санкции с РФ.