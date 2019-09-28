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Появились фото с места смертельного ДТП в Ярославской области

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Появились фото с места смертельного ДТП в Ярославской области

Ярославль, 28 сентября. Автобус столкнулся с грузовиком в Ростовском районе Ярославской области, один человек погиб, сообщил Федеральному агентству новостей осведомленный источник.

По предварительным данным, грузовой автомобиль марки DAF, двигавший в сторону Москвы, выехал на встречную полосу и «произвел касательное столкновение» с автобусом Hyundai, двигавшемся в сторону Ярославля.

«В результате ДТП один пассажир автобуса, мужчина 1965 года рождения, умер на месте происшествия», — сообщил собеседник агентства.

Еще четыре пассажира были госпитализированы. По предварительной информации, всего в автобусе находились 19 пассажиров.

Появились фото с места смертельного ДТП в Ярославской области

Автомобильная авария произошла в районе деревни Осокино около 2.25 часов.

Появились фото с места смертельного ДТП в Ярославской области

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