Лавров сообщил, когда возобновят полеты между РФ и Грузией. События дня. ФАН-ТВ

Возобновление полетов между РФ и Грузией зависит от Тбилиси Сергей Лавров на пресс-конференции в Совбезе ООН заявил, что Россия никогда не искала поводов для ссоры с Грузией. Он также добавил, что авиасообщение между странами будет восстановлено, когда Тбилиси займет более конструктивную позицию в отношении Москвы. «Эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», — сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее в пятницу похожую мысль высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «авиасообщение закрывалось не навсегда».

РФ ответила о причастности к скандалу разговора Трампа и Зеленского В МИД РФ ответили на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что российская сторона может быть причастна к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины. «Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — уточнила представить МИД РФ Мария Захарова. Напомним, демократы обвинили Дональда Трампа, что в ходе беседы он давил на Зеленского, добиваясь расследования против сына экс-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на финансовую и военную помощь Киеву.

Российские самолеты прибыли в Венесуэлу Два самолета с российскими специалистами прибыли в Венесуэлу для оказания военно-технической поддержки. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро. «Несколько дней назад приземлились два самолета с персоналом, оказывающим военно-техническую поддержку. Они находятся в Венесуэле. Те, кто прилетел в начале года, уехали, приехала новая команда», — сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Специалисты из России прибыли в Венесуэлу в строгом соответствии с конституцией республики. Ранее, на встрече Владимира Путина и Мадуро, президент России затронул тему военно-технического сотрудничества двух стран. Отметив, что все работы в этой области идут по графику. Прежде всего сотрудничество связано с обязательствами России по техническому обслуживанию ранее поставленной в Венесуэлу техники.