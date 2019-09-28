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Звезда «Глухаря» Аверин отказался извиняться за пьяный дебош на борту самолета

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Звезда «Глухаря» Аверин отказался извиняться за пьяный дебош на борту самолета

Москва, 28 сентября. Популярный российский актер Максим Аверин прокомментировал инцидент со своим участием, произошедший на борту самолета, выполнявшего рейс из Барнаула в Москву.

Возвращаясь домой с гастролей, звезда «Глухаря» и его директор устроили пьяный дебош в самолете, после чего в аэропорту были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Аверин и его представитель вели себя, мягко говоря, некультурно: нелицеприятно выражались в адрес стюардесс, а также полностью игнорировали замечания экипажа воздушного судна.

Комментируя случившееся, Максим Аверин заявил, что не собирается приносить извинения за пьяный дебош.

«Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал», — ответил актер на соответствующий вопрос представителя прессы.

По факту инцидента в отношении Заслуженного артиста России был составлен административный протокол, Аверину вменяют статью «Мелкое хулиганство», ему также выписан штраф в размере 500 рублей.

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