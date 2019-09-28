На Западе восхитились совместным полетом «Охотника» и Су-57

Вашингтон, 28 сентября. Западные издания написали о первом совместном полете беспилотника «Охотник» и новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Читатели в комментариях восхитились боевыми машинами и их возможностями.

О совместном полете беспилотника и Су-57 написали британский таблоид The Daily Mail и американское специализированное издание The War Zone. В комментариях к публикациям многие пользователи оценили внешний вид российской боевой техники и отметили продвинутость технологий. Комментаторы также подчеркивали, что Москва грамотно использует ресурсы, затрачивая на сопоставимые разработки меньше средств, чем страны на Западе.

«Хорошо для россиян. Я действительно считаю, что это отличная идея и огромный шаг вперед для них», — написал MrRaptor.

«Я знаю, что мы говорили об этом раньше, но я думаю это поразительно, что самый продвинутый, известный боевой беспилотник — русский», — отметил пользователь Luftwaffe_Klaus.

«Учитывая, что Су-57 столкнется с заведомо ненадежным F-35, я знаю, какой из них я бы вернул», — заключил читатель Daily Mail frank 2.

«Военные расходы: 750 млрд долл. США, 55 млрд долл. США», — сравнил оборонные бюджеты США и России пользователь британского издания CarlHansen002,