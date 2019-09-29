Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Два самолета американских ВМС провели разведку у берегов Крыма

46
0 Оставить комментарий

Два самолета американских ВМС провели разведку у берегов Крыма

Москва, 29 сентября. Два самолета ВМС США замечены у берегов Крыма накануне днем, следует из предоставленных мониторинговым ресурсом PlaneRadar данных.

В 11.05 по московскому времени взлетевший с авиабазы Суда-Бей в Греции радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion под номером 156511 начал разведку около западных границ Крыма. В течение нескольких часов воздушное судно курсировало вокруг полуострова со скоростью свыше 531 километра в час на высоте порядка шести километров.

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 вылетел с расположенной в Италии авиабазы НАТО Сигонелла, пролетел над акваторией Черного моря и приступил к разведывательной операции около 12.00.

Судно облетело район у юго-западного побережья Крыма несколько раз. Операция заняла более двух часов.

infox - new
Источник: Twitter
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров