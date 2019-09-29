Два самолета американских ВМС провели разведку у берегов Крыма

Москва, 29 сентября. Два самолета ВМС США замечены у берегов Крыма накануне днем, следует из предоставленных мониторинговым ресурсом PlaneRadar данных.

В 11.05 по московскому времени взлетевший с авиабазы Суда-Бей в Греции радиоразведчик Lockheed ЕР-3Е Orion под номером 156511 начал разведку около западных границ Крыма. В течение нескольких часов воздушное судно курсировало вокруг полуострова со скоростью свыше 531 километра в час на высоте порядка шести километров.

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169332 вылетел с расположенной в Италии авиабазы НАТО Сигонелла, пролетел над акваторией Черного моря и приступил к разведывательной операции около 12.00.

Судно облетело район у юго-западного побережья Крыма несколько раз. Операция заняла более двух часов.