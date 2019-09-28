Мадуро заявил, что в Венесуэлу прибыли российские военные специалисты

Каракас, 28 сентября. Два самолета с российским военно-техническим персоналом пребывают на территории Венесуэлы. Об этом в микроблоге Twitter сообщил президент страны Николас Мадуро.

Глава республики отметил, что президент России Владимир Путин подтвердил дипломатическую, политическую и военную поддержку Венесуэлы.

«Поддержка пришла несколько дней назад ... приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке», — подчеркнул Мадуро.

По его словам, в настоящее время военные специалисты находятся на территории Венесуэлы. Новая команда прибыла на смену работавшим в республике с начала года экспертам.

В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе со Штатами заявили о признании Гуайдо. РФ, КНР и Турция поддержали Мадуро как единственного легитимного президента.